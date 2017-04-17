ماراثون بوسطن: فوز الكينيين كيروي وكيبلاغات
أحرز الكيني جوفري كيروي ومواطنته إدنا كيبلاغات المركز الأول لدى الرجال والسيدات الاثنين في منافسات ماراثون مدينة بوسطن الأميركية.
وقطع كيروي (24 عاماً) مسافة السباق البالغة 42,195 كلم، بزمن قدره 2:09.37 ساعتين، متقدماً على الأميركي غالن روب (2:09.58 س) حامل برونزية السباق في أولمبياد ريو 2016، والياباني سوغورو اوساكا (2:10.28 س).
ولدى السيدات، حلت كيبلاغات (37 عاماً)، بطلة العالم 2011 و2013، أولى مسجلة 2:21.52 ساعة، أمام روز شيليمو من بروناي (2:22.51 س) والأميركية جوردان هاساي (2:23.00 س).
وهي النسخة رقم 121 من ماراثون بوسطن الذي يعد الموعد السنوي الأقدم عالمياً، وأحد أبرز سباقات الماراثون في العالم.