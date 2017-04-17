ماراثون بوسطن: فوز الكينيين كيروي وكيبلاغات

وقطع كيروي (24 عاماً) مسافة السباق البالغة 42,195 كلم، بزمن قدره 2:09.37 ساعتين، متقدماً على الأميركي غالن روب (2:09.58 س) حامل برونزية السباق في أولمبياد ريو 2016، والياباني سوغورو اوساكا (2:10.28 س).

ولدى السيدات، حلت كيبلاغات (37 عاماً)، بطلة العالم 2011 و2013، أولى مسجلة 2:21.52 ساعة، أمام روز شيليمو من بروناي (2:22.51 س) والأميركية جوردان هاساي (2:23.00 س).

وهي النسخة رقم 121 من ماراثون بوسطن الذي يعد الموعد السنوي الأقدم عالمياً، وأحد أبرز سباقات الماراثون في العالم.