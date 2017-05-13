لقاء شنغهاي: عودة مخيبة لروديشا وبرشم يؤكد تفوقه

وقطع روديشا، صاحب الرقم القياسي (1,40,91 دقيقة) والذي سيطر على السباق في السنوات السبع الماضية، المسافة بزمن دقيقة و45 ثانية و36 جزاء في المئة من الثانية.

وحل روديشا خلف ثلاثة من مواطنيه هم بطل العالم للشباب كيبييغون بيت (1,44,70 د) وروبرت بيووت (1,45,15 د) وفيرغوسون تشيرويوت (1,45و17 د).

وسعياً لزيادة جاذبية هذه المسابقة، عمد الاتحاد الدولي إلى تغيير صيغتها هذا الموسم بحيث تخصص المراحل الـ12 الأولى منها والمسماة "الدوري الماسي" لجمع النقاط المؤهلة إلى النهائي المزمع اقامته على مرحلتين في لقاءي زوريخ في 24 آب/أغسطس، وبروكسل في الأول من أيلول/سبتمبر حيث تعاد عدادات النقاط إلى الصفر.

وخلافاً لما درجت عليه العادة، سينال المتسابقين الثمانية الأوائل من الجنسين نقاطاً بدلاً من الثلاثة الأوائل في السنوات الماضية بدءاً من 8 نقاط للأول بخط تنازلي حتى نقطة واحدة للثامن.

ويتعين على المتنافسين في 16 سباقاً ومسابقة للرجال ومثلها للسيدات الفوز في النهائي كي يتوجوا أبطالا للدوري الماسي.

وأكد بطل الوثب العالي القطري معتز برشم تفوقه على جميع المنافسين وأحرز المركز الأول مرة ثانية بعد تتويجه في الدوحة الأسبوع الماضي، بعدما ارتفع إلى 2,33 م متخلفاً بفارق 3 سنتميترات عن رقمه في المرحلة الاولى.

وتقدم برشم على الصيني يو وانغ (2,30 م) والأوكراني آندري بروتسنكو (2,27 م)، فيما تراجع السوري مجد الدين غزال من المركز الرابع في الدوحة (2,29 م) إلى التاسع (2,20 م).

منافسات السيدات

ولدى السيدات، وعلى غرار برشم، أحرزت الجامايكية إيلين طومسون، بطلة أولمبياد ريو، المركز الأول في سباق 100 م بزمن 10 ثوان و78 جزءاً في المئة من الثانية، متقدمة على الاميركية توري بويي (11,04 ث) والإيفوارية ماري-جوزيه تالو (11,07 ث).

وكانت طومسون توجت بطلة لسباق 200 م في الدوحة.

واكتفت الجامايكية المخضرمة فيرونيكا كامبل براون (34 عاما) بالمركز السادس بزمن 11 ثانية و23 جزءا في المئة من الثانية.

وفي سباق 1500 م للسيدات، اكتفت المغربيتان رباب العرافي ومليكة عكاوي بالمركزين الرابع (4,04,94 د) والخامس (4,05,83 د) خلف الكينية فايث كيبييغون (3,59,22 د) والاثيوبيتين دوايت سييوم (4,00,52 د) وبيسو سادو (4,03,10 د).