كو يوجه انتقادات لـ "الهوس" ببولت ومستقبل ألعاب القوى من دونه

وأتت تصريحات كو على هامش انطلاق منافسات ألعاب القوى المقامة في دورة ألعاب الكومنولث التي تستضيفها استراليا، وأكد خلالها وجود رياضيين وعدائين قادرين على تعويض غياب الجامايكي.

وقال البريطاني في مؤتمر صحفي "هذا الهوس بـ ..."، قبل ان يصمت لبرهة ويضيف "ثمة العديد من العدائين على المضمار (...) هل سنقوم بتعويض أوساين بولت؟ على الأرجح لا، لأنك لا تقوم بتعويض محمد علي"، في إشارة الى أسطورة الملاكمة الراحل.

الا انه اعتبر ان ملاكمين آخرين أمثال الأميركي مارفين هاغلر والفيليبيني ماني باكياو "وغيرهم من الملاكمين الكبار صنعوا اسما لأنفسهم"، وهو ما يمكن لعدائي المضمار القيام به أيضا، بحسب المسؤول الدولي.

وتابع الأخير ان بولت حامل ثماني ذهبيات أولمبية والرقم القياسي العالمي لسباقي 100 م و200 م، "شكل دفعا لرياضتنا (...) لكن لا تصوروا ان غياب بولت سيجعلنا فجأة نفتقد جيلا من الموهوبين لأن هؤلاء موجودون".

واعتزل بولت (31 عاما) في ختام بطولة العالم في لندن صيف 2017، بعد مسيرة بات خلالها أحد أبرز الأسماء في تاريخ المضمار، وساهم بإنجازاته وشخصيته المحببة في جذب العديد من المشجعين الى الرياضة.

ولم يخف بولت رغبته في السعي لمسيرة احترافية في كرة القدم. وخاض بولت في آذار/مارس الماضي تجربة مع نادي بوروسيا دورتموند الالماني، قال على أثرها المدرب النمسوي للأخير بيتر شتويغر ان بولت "موهوب".