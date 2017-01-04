كو يدعم بطولة بولت للفرق في ألعاب القوى

وسيتقدّم بولت، حامل 9 ذهبيات أولمبية في سباقات السرعة في ألعاب بكين 2008 ولندن 2012 وريو 2016، المشاركين في بطولة "نيترو" الافتتاحية لألعاب القوى المقررة في ملبورن في شباط/فبراير، بصفته قائدا لفريق "كل النجوم".

وتشارك في اللقاء 6 فرق، منها أستراليا والصين واليابان وإنكلترا ونيوزيلندا، وتضم مسابقات غير تقليدية في المسافات المتوسطة والتتابع في سباقات الحواجز، في محاولة لجذب المشاهدين إلى ألعاب القوى.

وقال كو إن البطولة الجديدة المقررة لثلاثة أيام هو ما تحتاجه الرياضة للحفاظ على اهتمام المشجعين.

ورأى كو في بيان نشره منظمو البطولة "ألعاب القوى في شكلها التقليدي، تبقى حجر الزاوية في دورة الألعاب الأولمبية. وتبقى بطولة العالم لدينا حدثا قويا وجاذبا".

أضاف: "مع ذلك، نحن في حاجة إلى الابتكار ومزيد من الفرص لعدائينا للتفاعل مع المشجعين وإظهار شخصياتهم.. نيترو لألعاب القوى هي مثال رائع لما يمكن ويجب القيام به لإحداث ثورة في كيفية تقديم رياضتنا وكيفية اتصال جماهيرنا مع الرياضة والرياضيين".

ورأى كو الذي أطلق أجندة إصلاحية بعد انتخابه رئيسا عام 2015، أن الرياضيين والمشجعين يريدون الاستمتاع أكثر، وبطولة الفرق في ملبورن تفي بالغرض. ويشارك في الحدث 24 رياضيا من الرجال والسيدات، ويقام على ملعب "لايك سايد" في ملبورن في الرابع من شباط/فبراير والتاسع و11 منه، وسيحضر كو يومها الأخير.

وستتركز الأنظار على بولت الذي يستعد للمشاركة في بطولة العالم في لندن في آب/أغسطس، والتي أعلن أنها ستكون الأخيرة له قبل اعتزاله.