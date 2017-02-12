كارتر يعود إلى المضمار بطموحات كبيرة

وأحرز كارتر برونزية بطولة العالم 2013 في موسكو في سباق 100 م، وشكّل على الدوام عنصراً أساسياً في المنتخب الجامايكي لسباق البدل 4*100 م، والذي هيمن على منافسات هذه الفئة منذ 2008.

إلا أنّ إعادة فحص عيّنته من أولمبياد بكين 2008، أثبتت تعاطي كارتر مادة ميثيلهيكسانامين المحظورة، وتجريد المنتخب الجامايكي، ومن أفراده العدّاء أوساين بولت، من ميداليته الذهبية، بحسب ما أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية في كانون الثاني/يناير.

ويرجّح أن يستأنف كارتر القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس). وأكد الاتحاد الدولي لألعاب القوى قبل أيام أحقية كارتر بالمشاركة في السباقات، على رغم نتيجة الفحص الإيجابية.

وشارك كارتر الذي عانى إصابات عدة في الأشهر الماضية، في منافسات لألعاب القوى أقيمت السبت في مدينة مونتيغو باي الجامايكية، وآثر عدم التطرق إلى قضية فحص المنشطات.

وأعرب العداء البالغ من العمر 31 عاماً، عن "امتنانه" للعودة إلى المضمار بعد غياب 17 شهراً، مضيفاً رداً على سؤال عن سعيه للمشاركة في بطولة العالم التي تقام في لندن "نعم، بطولة العالم تقام هذه السنة، لكن لا تزال ثمة بضعة سباقات قبل أن نصل إليها".

ويعود السباق الأخير لكارتر إلى رييتي بإيطاليا في أيلول/سبتمبر 2015. وخلال مشاركته في السباق الجامايكي السبت، لقي كارتر ترحيباً من المشجعين الذين قابلوه بالتصفيق والهتافات.

وقال العدّاء: "التسابق أمام المشجعين المحليين أمر جيّد دائماً، وتحاول أن تقدّم أداءً جيداً" لهم، مضيفاً "لم أركض منذ حوالي عامين، يمكنكم أن تتخيلوا الشعور في رجلي".

وأشار إلى أنه لا يزال يحاول الشفاء بشكل كامل من الإصابات التي لاحقته خلال الأشهر الماضية، لاسيما في أحد أصابع القدم اليسرى.

وختم: "الإصابات جزء من الرياضة وأحاول التعامل معها بأسرع وقت ممكن، من دون إحباط، فقط معالجتها والعودة بأسرع وقت".