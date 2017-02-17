كارتر يستأنف…

أكد رئيس نادي "أم في بي تراك كلوب" بروس جيمس أن العداء الجامايكي نستا كارتر استأنف أمام محكمة التحكيم الرياضي قرار اللجنة الأولمبية الدولية بتجريد منتخب جامايكا للتتابع 4 مرات 100 م من ذهبية أولمبياد بكين 2008.

وصرح بروس، رئيس النادي الذي يدافع عنه العداء كارتر، لوكالة فرانس برس "نستطيع التأكيد أن نستا قدم استئنافاً للقرار أمام محكمة التحكيم الرياضي".

وكان كارتر (31 عاماً) أول المنطلقين من المنتخب الجامايكي في السباق، وقد خضعت عينته لإعادة الفحص في إطار البرنامج الذي قامت به اللجنة الدولية الأولمبية بعد فضيحة المنشطات في ألعاب القوى الروسية، فجاءت نتيجتها إيجابية.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية نهاية كانون الثاني/يناير الماضي استبعاد المنتخب الجامايكي وسحب الذهبية منه ما أفقد العداء الفذ أوساين بولت احدى ذهبياته الأولمبية التسع.

وكان بولت العداء الوحيد في التاريخ الذي حقق هذا الانجاز بإحرازه ثلاث ذهبيات في كل من بكين (2008) ولندن (2012) وريو دي جانيرو (2016) في سباقات 100 و200 والتتابع 4 مرات 100 م.

وعاد نستا كارتر الذي تعرض لإصابات متعددة في الفترة الأخيرة، السبت الماضي إلى مضمار ألعاب القوى للمرّة الأولى منذ 2015، وعينه على بطولة العالم في آب/أغسطس المقبل في لندن.

وأحرز كارتر برونزية بطولة العالم 2013 في موسكو في سباق 100 م، وشكل على الدوام عنصراً أساسياً في المنتخب الجامايكي لسباق البدل 4 مرات 100 م والذي هيمن على منافسات هذا السباق منذ 2008.

