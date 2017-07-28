فرح يؤجل اعتزاله ويشارك في لقاء زيوريخ

وسيشارك فرح في سباق 5 آلاف متر لضمان صدارة الترتيب العام ونيل جائزة 50 ألف دولار أميركي.

وكان فرح (34 عاما) أعلن سابقا أنه سيعتزل بعد نهاية بطولة العالم المقررة بين 4 و13 آب/أغسطس في لندن، حيث ينوي تحقيق ثنائية ثالثة على التوالي في سباقيه المفضلين بعد نسختي موسكو 2013 وبكين 2015، علما بأنه أحرز ذهبية 5 آلاف متر وفضية 10 آلاف متر في دايغو 2011.

لكن المنظمين ذكروا أيضا أنه سيشارك في لقاء برمنغهام الإنكليزي في 20 آب/أغسطس.

وسينتقل فرح إلى خوض السباقات التي تقام على الطرق، والتركيز خصوصا على الماراثون.