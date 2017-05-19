سنتروفيتس يتفوق على فرح في 1500م

وفاز سنتروفيتس (27 عاماً) في سباق 1500م بزمن 3,33,41 دقيقة، متقدماً على فرح (3,34,19د) ومواطنه كريستوفر أوهاري (3,34,35د).

وبرغم تفوقه على فرح، زميله في التدريب وحامل الرقمين العالميين في 5 و10 آلاف م، إلا أنّ سنتروفيتس فشل في تحسين أفضل رقم لهذه السنة والمسجل باسم الكيني اليجاه موتوني مانانغوي (3,31,90).

وقال سنتروفيتس: "أنا سعيد بتوقيتي، عندما يكون لديك بطل أولمبي لأربع مرات أمامك، تعرف أنّ الأمور ستكون صعبة، هذه أول مرة أفوز عليه، هذا جيد من أجل الثقة".

وشارك سنتروفيتش في سباق لوس آنجليس استعداداً للقاء بريفونتاين كلاسيك في اوريغون الأسبوع المقبل.