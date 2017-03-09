روسيا شرعت في الإصلاحات

وكشفت الوكالة العالمية في أواخر العام الماضي عن التقرير الثاني لتحقيقات ريتشارد مكلارين والذي كشف عن تفشي تعاطي المنشطات في روسيا في ظل تغطية على هذه المخالفات طوال ما يزيد عن خمسة أعوام.

وأقدم الاتحاد الدولي لألعاب القوى واتحادات دولية أخرى على منع رياضيين روس من المنافسة في بطولات عالمية إلى أن يتم الالتزام بالمعايير والإجراءات الدولية في هذا الصدد.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن نيجلي إن الإصلاحات الروسية "لا تجري بالسرعة التي كنت أريدها لكنها جارية."

وكشف تقرير مكلارين أيضا عن استفادة أكثر من ألف رياضي روسي يتنافسون في الدورات الأولمبية بأنواعها من نظام التغطية المنهج على مخالفات المنشطات في بلادهم.

واعترفت روسيا على لسان كبار مسؤوليها بما في ذلك الرئيس فلاديمير بوتين بالتقصير في التصدي لتعاطي المنشطات لكنها تنفي إشراف الدولة على هذه المخالفات والتغطية عليها.

وردا على سؤال عن دورة بيونجتشانغ الأولمبية الشتوية المقبلة والتي ستقام في كوريا الجنوبية في 2018 قال نيجلي "نحن نعمل معهم أملا في وضع الأمور في نصابها وتطبيق نظام موثوق به في روسيا خلال الأشهر المقبلة."

وأضاف نيجلي "سنرى أين وصلت جهودهم مع اقتراب موعد الدورة الشتوية.. لا تزال أمامهم بضعة أشهر للإصلاح والكرة الآن في ملعبهم وهم يعرفون المطلوب منهم."