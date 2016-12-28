بولت: عليّ أن أستمتع في موسمي الأخير

وقال بولت في مقابلة مع الموقع الإلكتروني لصحيفة "دي غلينر" الجامايكية نشرت الأربعاء "هذا موسمي الأخير ويجب أن أستفيد منه. لقد قمنا بعمل كبير في السنوات العشر السابقة".

وأضاف "الأولوية بالنسبة إلي في الموسم الأخير هي سباق 100 م، أريد أن أستمتع خلال هذا الموسم من دون كثير من الضغط".

وسبق لبولت (30 عاماً) حامل الرقمين القياسيين في سباقي 100 م (9.58 ثوان) و200 م (19.19 ثانية)، تأكيد أن سنة 2017 التي تقام فيها بطولة العالم لألعاب القوى في لندن في آب/أغسطس، ستكون الأخيرة له بعد مسيرة حقق خلالها 11 لقباً عالمياً وتسع ميداليات ذهبية في ثلاث دورات أولمبية متتالية.

وألمح بولت الملقب بـ"البرق" أن جدوله لهذه السنة سيكون أكثر كثافة من المعتاد، علماً أنه عادة ما يركز على الأحداث الكبرى كبطولات العالم والدورات الأولمبية.

وقال: "المهم بالنسبة إلي هم المشجعون. لقد أظهروا لي دائماً الكثير من الحب وأريد أن أركض من أجلهم وأقدم كل ما أستطيع كالعادة".