بطولة أستراليا المفتوحة: موغورزا بسهولة إلى ربع النهائي

وفازت موغوروزا المصنفة سابعة على العالم الأحد في ثمن نهائي البطولة على الرومانية سورانا كريستيا المصنفة 78 عالمياً 6-2 و6-3.

وهي المرة الأولى التي تبلغ فيه موغوروزا الدور ربع النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، وسبق لها أن أقصيت من ثمن النهائي في مناسبتين متتاليتين عامي 2014 و2015.

وستلاقي موغورزا في الدور المقبل المصنفة الأولى عالمياً أنجيليك كريبر أو الأميركية كوكو فانديواغ.