ايقاف رئيس الاتحاد الروسي لألعاب القوى مدى الحياة

وورد اسم ميلنيكوف في تقرير المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين عن فضيحة التنشط الروسي الممنهج برعاية الدولة.

وكان ماكلارين طالب في تقريره الذي أعده بناء على طلب الوكالة الدولية للمنشطات (وادا) بايقاف ميلنيكوف مدى الحياة.

كما أوقفت كاس العداءة الروسية ايكاترينا بويستوغوفا ثالثة سباق 800 م في أولمبياد لندن 2012 لمدة سنتين، علماً أن "وادا" كانت قد طلبت ايقافها أيضاً مدى الحياة للسبب عينه.

وأوقف الرياضي الروسي في سباقات المشي ستانيسلاف ايميليانوف ثماني سنوات لثبوت تناوله مادة منشطة، والمدرب فلاديمير كازارين مدى الحياة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2016، أوقف خمسة رياضيين روس في سباقات المشي، منهم ميخائيل ريزهوف الفائز بالميدالية الفضية لسباق 50 كلم في بطولة العالم 2013 في موسكو لمدة أربعة أعوام.

وكشف تقرير ماكلارين العام الماضي برنامجا للمنشطات برعاية الدولة الروسية ما أدى إلى ايقاف الاتحاد الروسي لألعاب القوى من قبل نظيره الدولي، وحرمان أكثر من مئة رياضي روسي من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في ريو 2016.