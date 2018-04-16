الياباني كاووشي يتوج بلقب ماراثون بوسطن

وأقيمت النسخة 122 من السباق في جو ماطر وعاصف بلغت فيه الحرارة 3 درجات مئوية. ونجح كاووشي في حسم الأمور لصالحه في الكيلومترين الأخيرين على حساب كيروي المرشح الأقوى، ليجتاز خط النهاية بزمن ساعتين و15 دقيقة و58 ثانية، بفارق دقيقتين و25 ثانية عن الكيني، بينما حل الأميركي شادراك بيووت ثالثاً.

وعبر العداء الياباني عن فرحته بعد الفوز بقوله دامعاً "انه أجمل يوم في حياتي أنه سباق بوسطن، أهم سباق في العالم".

والفوز هو الخامس توالياً للعداء الياباني الذي فاز العام الماضي بسباقات ماراثون هوفو (اليابان)، ماراثون رأس السنة في مارشفيلد في ولاية ماساتشوستس الأميركية، كيتاكيوشو الياباني ووانجينشي التايواني.

ولدى السيدات، كان الفوز من نصيب ليندن بزمن 2.39:54 ساعتين، متقدمة على مواطنتها سارا سيلرز والكندية كريستا دوشين.

وهي المرة الأولى منذ عام 1985، يشهد ماراثون بوسطن فوز عداءة أميركية. وقالت ليندن "أعشق هذه المدينة، هذا السباق هذا سباق يعني الكثير لكل المدينة. حتى في يوم سيء كهذا (مناخياً)، يخرج الناس لمتابعة السباق".

