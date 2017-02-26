الكيني كيبسانغ يحرز لقب ماراثون طوكيو

وأنهى كيبسانغ، الحاصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد لندن 2012، السباق في زمن قدره ساعتين وثلاث دقائق و58 ثانية.

وقال كيبسانغ، الذي كان يرغب في تحطيم الرقم العالمي على مسار منبسط في العاصمة اليابانية "أعتقد أنني اليوم كنت أشعر بالفعل أنني جيد".

وأضاف "المسار كان جيدا جدا.. كنت أحاول تحقيق رقم قياسي عالمي لكن اعتقد ان الجو كان عاصفا بعض الشيء لذا لم أتمكن من تحقيق ذلك ".

وكان مواطنه العداء دنيس كيميتو قد حطم الرقم القياسي العالمي في سباق ماراثون برلين عام 2014 بزمن قدره ساعتين ودقيقتين و57 ثانية.

وحل مواطنه جديون كيبكتر، في المركز الثاني فيما جاء العداء الكيني أيضا ديكسون تشومبا، الفائز بالمركز الأول في ماراثون طوكيو لعام 2014 ، في

المركز الثالث.

وفي سباق السيدات أنهت شيبشيرشير السباق في زمن قدره ساعتين و19 دقيقة و47 ثانية وحلت الإثيوبية بيران ديبابا في المركز الثاني.