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دوري أبطال أوروبا
ألعاب القوى

الكيني كيبتوم يحطم الرقم القياسي العالمي لنصف الماراتون

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حطم العداء الكيني أبراهام كيبتوم الأحد، الرقم القياسي العالمي لسباق نصف الماراتون (21 كلم)، في فالنسيا بإسبانيا مسجلا 58 دقيقة و18 ثانية.

Reuters

وحسن كيبتوم بفارق خمس ثوان، الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله الأثيوبي زيرسيناي تاديسي (58:23 دقيقة)، والمسجل في لشبونة عام 2010.

وكان كيبتوم (29 عاماً)، حل ثانياً الشهر الماضي في سباق نصف الماراتون في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وسجل 59 دقيقة و9 ثوان، علما أن رقمه الشخصي في سباق الماراتون (42,195 كلم) يبلغ 2.05:26 ساعتين، وحققه في أمستردام في تشرين الأول/أكتوبر 2017. 

وكان سباق فالنسيا شهد العام الماضي تحطيم الرقم القياسي العالمي في نصف الماراتون للسيدات، اذ سجلت الكينية جوسلين جيبكوسغيي 1.04:51 ساعة.
 

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