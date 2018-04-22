الكيني كيبتشوجي يتوج بلقب ماراثون لندن

وبدأ كيبتشوجي السباق بقوة مع مجموعة من المتنافسين لكنهم لم يتمكنوا من الاستمرار بنفس السرعة بعد ارتفاع درجة الحرارة عن 20 درجة مئوية.

ورغم تخلف فرح بشكل واضح عن كيبتشوجي إلا إنه سجل ساعتين وست دقائق و32 ثانية وهو رقم قياسي بريطاني يتفوق على الرقم السابق المسجل باسم ستيف جونز منذ 1985.

وغاب كيبتشوجي عن ماراثون لندن في العام الماضي سعياً لكسر حاجز الساعتين في إيطاليا لكن العداء الكيني عاد ليضيف لقب سباق العام الحالي للقبي عامي 2015 و2016 بكل سهولة.

وسجل كيبتشوجي ساعتين وأربع دقائق و27 ثانية متقدماً مباشرة على الإثيوبي تولا شورا كيتاتا.

ويتخلف زمن كيبتشوجي اليوم بفارق دقيقتين ونصف عن الرقم القياسي العالمي للسباق والمسجل باسم مواطنه دينيس كيميتو.

تشيريوت بطلة السيدات

من جانبها فجرت العداءة الكينية فيفيان تشيريوت مفاجأة كبيرة عندما فازت وللمرة الأولى بسباق السيدات ضمن الماراثون ذاته متفوقة على مواطنتها ماري كيتاني صاحبة الرقم القياسي النسائي في السباق والتي كانت أبرز المرشحات للتتويج.

وكانت كيتاني (36 عاماً) سجلت الرقم القياسي لسباق السيدات في لندن في العام الماضي.

وفي سباق اليوم تقدمت كيتاني للصدارة وبدت مقبلة على تسجيل رقم قياسي جديد قبل أن تتراجع سرعتها بسبب ارتفاع درجة الحرارة عن 20 مئوية بينما انتهزت تشيريوت (34 عاماً) الفرصة للتقدم والفوز في نهاية المسافة مسجلة ساعتين و18 دقيقة و31 ثانية.

واحتلت الكينية بريجيد كوسجي المركز الثاني، وأنهت كيتاني التي سبق لها الفوز بسباق لندن ثلاث مرات سباق اليوم في المركز الخامس.

