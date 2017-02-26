العداء البريطاني فرح يصر على "نظافته"

وقال فرح في بيان: "أنا عداء نظيف لم يخالف القواعد في ما يتعلق بالمواد والأساليب أو الجرعات، ومن المحزن أن بعض وسائل الإعلام، وبرغم الحقائق الواضحة، لا تزال تربط بيني وبين مزاعم استخدام المواد المنشطة".

وأكدت الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات السبت أنها أعدت ملفاً حول مدرب فرح المثير للجدل ألبرتو سالازار بعد تقرير اتهم فيه المدرب الشهير باستخدام خطير للعقاقير لتعزيز قدرات عدائيه.

وأشارت صحيفة "صنداي تايمز" أن التقرير الذي سربته مجموعة قراصنة "فانسي بير"، يؤكد تورط سالازار في استخدام العقاقير المحظورة.

وكشفت الصحيفة أنها اطلعت على وثائق تظهر سالازار يعطي فرح وبعض العدائين مواد ممنوعة.

وأصبح فرح في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 أول رياضي منذ 40 سنة يحرز ثنائية سباقي 5 و 10 آلاف م مرتين.