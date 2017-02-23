السماح لثلاثة رياضيين روس بالمشاركة كمحايدين

كشف الاتحاد الدولي لألعاب القوى مساء اليوم الخميس أسماء أوّل ثلاثة رياضيين روس يحق لهم المشاركة على الصعيد الدولي بصفة محايدين بشكل فوري وذلك بعد 15 شهراً على إيقاف ألعاب القوى الروسية بسبب عملية تنشيط ممنهجة حالت دون مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو الصيف الماضي.

ولا تضمن هذه اللائحة اسماء بارزة باستثناء انجيليكا سيدوروفا بطلة أوروبا في الوثب العالي عام 2014 وذلك قبل ثمانية أيام من انطلاق بطولة أوروبا المقررة في بلغراد من 3 الى 5 آذار/مارس المقبل.

وسيخوض هؤلاء الرياضيين بطولة أوروبا تحت علم محايد.