السماح لبطلي العالم الروسيين شوبنكوف وكوتشينا بالمشاركة تحت علم حيادي

وسمحت لجنة مكافحة المنشطات في الاتحاد الدولي لسبعة رياضيين روس بينهم بطل العالم في سباق 110 م حواجز وبطلة العالم في الوثب العالي، بالمشاركة في المنافسات الدولية لاسيما في بطولة العالم التي تقام في آب/أغسطس في لندن إذا قبلوا باقتراح المشاركة تحت علم حيادي.

وتستضيف لندن بطولة العالم المقبلة من 5 إلى 13 آب/أغسطس.

وكان رئيس الاتحاد الدولي، البريطاني سيباستيان كو أعلن في السادس من شباط/فبراير أنّ روسيا الموقوفة منذ أواخر 2015، لن تشارك في مونديال لندن في آب/أغسطس 2017.

وأوضح كو في ختام اجتماع لمجلس الاتحاد الدولي في كاب-دايل بالقرب من موناكو، أنّ روسيا لا يمكنها العودة كبلد إلى عائلة ألعاب القوى قبل تشرين الثاني/نوفمبر 2017 على الأقل.

واعتبر نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف بالرياضة فيتالي موتكو في اليوم التالي أن قرار الاتحاد الدولي كان "متوقعاً".

وقال: "هناك نزعة عامة في الموقف بخصوص روسيا، والاتحاد الدولي لألعاب القوى لا يريد أن يكون رائداً في مجال رفع القيود، هذا القرار كان متوقعاً، لم يكن هناك شيء آخر ننتظره منه".