الرياضيون الروس الأكثر خرقاً لقواعد المنشطات في 2015

وأجرت المعامل الموثقة من قبل "وادا" 229 ألف و412 اختبارا قبل عامين، وجاءت نتائج 2522 عينة إيجابية، في حين كانت النتائج الإيجابية في 2014، 2287 حالة، بواقع 18 حالة أقل من عام 2013، الذي سجل 2540 عينة إيجابية.

وعوقب ألف و649 رياضيا من بين الحالات المذكورة، بعد ثبوت سقوطهم في اختبارات المنشطات، بالإضافة إلى 280 حالة أخرى، من بينها 252 رياضيا و28 إداريا وطبيبا، بداعي تلاعبهم في نتائج الاختبارات أو المتاجرة وحيازة المواد المحظورة.

وتتربع روسيا، التي ذكر المحقق الكندي ريتشارد مكلارين أنها تعاني من انتشار حالات تناول المنشطات على نطاق واسع، على قمة ترتيب دول العالم في سقوط الرياضيين في اختبارات الكشف عن المنشطات بواقع 176 حالة، تليها إيطاليا 129 حالة ثم الهند 117 حالة.

وضمت القائمة، التي تتصدرها روسيا 122 دولة.

وتعتبر رياضة كمال الأجسام أكثر الرياضات تسجيلا لحالات تعاطي المنشطات بواقع 270 حالة تليها ألعاب القوى (242 حالة) ثم رفع الأثقال (239 حالة) والدراجات (200 حالة)، فيما جاءت كرة القدم (108 حالة) في المرتبة السادسة بالقائمة، التي شملت 85 لعبة رياضية.