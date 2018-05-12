الدوري الماسي-لقاء شنغهاي: بريطاني مغمور يفاجئ الجميع

وحقق برسكود وقتا مقداره 10.04 ثوان، متقدماً على الصينيين سو بينغ تيان (10.05 ث) صاحب الفضية في بطولة العالم داخل قاعة في آذار/مارس الماضي، وزهيني جيي (10.17ث).



أما الأميركي جاستن غاتلين بطل العالم فحل في المركز السابع المخيب بتوقيت 10.20 ثوان، علماً بأنه سجل 10.05 ثوان في أول لقاء يشارك فيه في سان جورج (غرينادا) في 21 نيسان/ابريل الماضي.

وحل الكندي اندري دي غراس، الفائز بثلاث ميداليات في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016 والعائد من اصابة أبعدته عن المضمار لمدة تسعة أشهر، ثامناً (10.25 ث).

وفي مسابقة القفز بالزانة، حل الفرنسي رينو لافيلني حامل الرقم القياسي (6.16 أمتار) في المركز الأول مسجلاً 5.81 م متقدماً على البولندي بيوتر ليسيك بفارق المحاولات وعلى الصيني جيو شان غروي (5.71 م).

أما الأميركي سام هندريكس بطل العالم ففشل فشلاً ذريعاً في أول مشاركة له هذا العام بتسجيله 5.46 م.

وفي أبرز النتائج للعدائين العرب، أحرز البحريني برهانو باليو المركز الأول في سباق 5 آلاف م، وحل القطري عبد الإله هارون ثالثاً في سباق 400 م، والمغربي عبد العاطي ايكيدر ثالثاً أيضاً في سباق 1500 م.



