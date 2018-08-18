الدوري الماسي-لقاء برمنغهام: تألق كولمان وميلر-اويبو

شهد لقاء برمنغهام، المرحلة الثانية عشرة من الدوري الماسي لألعاب القوى، تألق الأميركي كريستيان كولمان وشواناي ميلر-اويبو من جزر البهاماس في سباقي 100م و200م على التوالي السبت، على حساب نجمي سباقات السرعة البريطانيين زارنيل هيوز ودينا آشر-سميث.

وتفوق بطل العالم داخل قاعة مقفلة في سباق 60م، كولمان بفارق شعره على البريطاني رييس بريسكود وصيف بطولة أوروبا، بعدما سجلا 9.94 ثوان. وحل ثالثا الاميركي نواه لايلز صاحب أفضل وقت في السباق هذه السنة (9.88) وفي سباق 200م (19.69)، اذ سجل 9.98 ث فيما حل رابعا بطل العالم 2011 الجامايكي يوهان بلايك.

وقال كولمان "انه أمر مريح لأنك لا تعرف ابدا ماذا تتوقع عندما تعود من الاصابة. لقد حصلت على ايقاعي مرة أخرى، وقد حققت الفوز وبتوقيت مناسب". في حين حل هيوز خامسا مسجلا 10.05ث وشكا من تعب بعد اسبوع من فوزه ببطولة أوروبا في العاصمة الالمانية برلين.

وفي سباق 200م، حلت دينا اشر-سميث المتوجة بذهبية بطولة أوروبا في سباقات 100م و200م والبدل 4×100 في برلين، ثانية خلف شواناي ميلر-اوبيو. وسجلة الاولى 22.15 ثانية، في مقابل 22.31 للبريطانية.

وفي سباق 100م حواجز، فاز الاسباني أورلاندو اورتيغا مسجلا 13.08 ثانية، امام بطل الكومنولث الجامايكي رونالد ليفي 13.22. وحل ثالثا بطل أوروبا الفرنسي باسكال مارتينو-لاغارد 13.27.

وفي سباق 3000م موانع، فاز البطل الاولمبي الكيني كونسيسلوس كيبروتو مسجلا 8:14.33 دقائق. فيما غاب بطل أوروبا الفرنسي محيي الدين مخيسي-بنعباد لاصابته في ربلة ساقه اليمنى اثناء التدريب عشية السباق.

في حين وضع حامل ذهبية اولمبياد لندن 2012 في الوثب البريطاني غريغ روثرفورد، 31 عاما، حدا لمسيرته، وحل في المركز الثامن الاخير. وفاز بالمسابقة الجنوب أفريقي لوفو مانيونغا 8.53م امام الجامايكي تاجاي غايل 8.17، والاسترالي هنري فراين 8.01.