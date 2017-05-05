الدوري الماسي: سيمبين يفاجئ غاتلين في لقاء الدوحة

وقطع سيمبين المسافة بزمن 9 ثوان و99 في المئة من الثانية، متقدماً على الجامايكي المخضرم أسافا باول والقطري فيمي أوغونودي، فيما اكتفى غاتلين ودي غراس ثاني وثالث أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بالمركزين الرابع والخامس على التوالي.

وبات الألماني توماس روهلر صاحب أفضل ثاني رقم في تاريخ مسابقة رمي الرمح بتسجيله 93 م و90 سنتيمتراً، بعد الرقم القياسي للأسطورة التشيكي يان زيليزني (98,48 م).

وتقدم روهلر في محاولته الرابعة على مواطنه يوهانس فيتر (89,68 م) والتشيكي ياكوب فالدييتش (87,91 م).

وجاء القطري أحمد بدر ماغور خامساً (83,18 م) ومواطنه محمد محمد قايدة عاشراً (65,11 م).

وسيطر الكينيون على المراكز الستة الأولى في سباق 1500 م أولهم اليجاه مانانغوي في 3 دقائق و31 ثانية و90 جزءا في المئة من الثانية، وحل أمام سيلاس كيبلاغات وبيثويل بيرغن.

واحتل القطري سعيد سعيد (3,37,42 د) والجيبوتي عين الله سليمان (3,40,80 د) المركزين العاشر والحادي عشر توالياً.

ولدى السيدات، جددت الجامايكية إيلين طومسون بطلة أولمبياد ريو فوزها على "الغزالة" الهولندية دافني شيبرز وصيفتها في الأولمبية قاطعة مسافة 200 م بزمن 22 ثانية و19 في المئة من الثانية، متفوقة على منافستها بفارق 26 في المئة من الثانية.

وذهب المركز الثالث إلى الإيفوارية ماري-جوزيه تالو (22,77 ث).

وسجلت الجنوب أفريقية كاستر سيمينيا الحائزة على ذهبية 800 م في أولمبيادي لندن (2012) وريو دي جانيرو (2016) أفضل توقيت للسباق هذا الموسم، بعدما قطعت المسافة بزمن دقيقة و56 ثانية و61 في المئة من الثانية.

وحلت سيمينا التي أثارت جدلاً كبيراً حول بنيتها الجسدية القريبة إلى الرجال بعد فوزها بالذهبية في لندن، أمام الكينيتين مرغاريت وامبوي (1,57,03 ث) وأونيس سوم (1,58,76 ث).

واكتفت الاثيوبية جنزيبي ديبابا حاملة الرقم القياسي لسباق 1500 م بالمركز الخامس، وجاءت المغربية مليكة عكاوي في المركز السابع بزمن 2,01,13 دقيقة.