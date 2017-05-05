الدوري الماسي: سيمبين بطل 100 م وتألق القطريين برشم وسامبا في لقاء الدوحة

وسعيًا لزيادة جاذبية هذه المسابقة، عمد الاتحاد الدولي إلى تغيير صيغتها هذا الموسم بحيث تخصص المراحل الـ12 الأولى منها والمسماة "الدوري الماسي" لجمع النقاط المؤهلة إلى النهائي المزمع إقامته على مرحلتين في لقاءي زوريخ في 24 آب/أغسطس، وبروكسل في الأول من أيلول/سبتمبر حيث تعاد عدادات النقاط إلى الصفر.

ويحصل المتنافسون الثمانية الأوائل في كل سباق أو مسابقة على نقاط حيث تحتسب لصاحب المركز الأول 8 نقاط والثاني 7 نقاط وهكذا بخط تنازلي إلى نقطة واحدة لصاحب المركز الثامن.

وقطع سيمبين المسافة بزمن 9 ثوان و99 في المئة من الثانية، متقدماً على الجامايكي المخضرم آسافا باول (10,08 ث) والقطري فيمي أوغونودي (10,13 ث).

واكتفى غاتلين ودي غراس ثاني وثالث أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بالمركزين الرابع والخامس على التوالي بتسجيلهما 10,14 و10,21 ثوان على التوالي.

الألماني روهلر الأفضل في رمي الرمح

وحقق الألماني روهلر انجازاً تاريخيًا بتسجيله ثاني أفضل رقم في تاريخ مسابقة رمي الرمح عندما تسجل 93 م و90 سنتيمتراً، واقترب من الرقم القياسي للأسطورة التشيكي المعتزل يان زيليزني (98,48 م).

وتقدم روهلر في محاولته الرابعة على مواطنه يوهانس فيتر (89,68 م) والتشيكي ياكوب فالدييتش (87,91 م).

وجاء القطري أحمد بدر ماغور خامساً (83,18 م) ومواطنه محمد محمد قايدة عاشراً (65,11 م).

القطري عبد الرحمن سامبا مميز في الـ400 م

وتألق القطري عبد الرحمن سامبا أمام جمهوره في سباق 400 م حواجز بإحرازه المركز الأول بزمن 48,44 ثانية على حساب الأميركي كيرون كليمنت (49,40 ث).

وجاء القطري الآخر محمد صهيب في المركز السادس (50,37).

برشم.. بطل بالفطرة

وحذا القطري معتز برشم حذو مواطنه سامبا في مسابقة الوثب العالي وأحرز المركز الأول (2,36 م) متقدماً على البريطاني روبرت غرابارز (2,31 م) والباهاماسي دونالد توماس والسوري مجد الدين غزال (2,29 م لكل منهما).

وسيطر الكينيون على المراكز الستة الاولى في سباق 1500 م أولهم اليجاه مانانغوي في 3 دقائق و31 ثانية و90 جزءاً في المئة من الثانية، وحل أمام سيلاس كيبلاغات وبيثويل بيرغن.

واحتل القطري سعيد سعيد (3,37,42 د) والجيبوتي عين الله سليمان (3,40,80 د) المركزين العاشر والحادي عشر توالياً.

وأكد البطل الأولمبي والعالمي في مسابقة الوثبة الثلاثية الأميركي كريستيان تايلور أن لا منافس له في المدى المنظور.

ووثب تايلور مسافة 17 مترا و25 سنتيمترا متقدماً على مواطنه عمر كرادوك (17,08 م) والأذربيجاني الكسيس كوبيلو (16,81 م).

طومسون تتألق والغريبي تخفق

جددت الجامايكية إيلين طومسون بطلة أولمبياد ريو فوزها على "الغزالة" الهولندية دافني شيبرز وصيفتها في الأولمبية قاطعة مسافة 200 م بزمن 22 ثانية و19 في المئة من الثانية، متفوقة على منافستها بفارق 26 في المئة من الثانية.

وذهب المركز الثالث إلى الإيفوارية ماري-جوزيه تالو (22,77 ث).

وسجلت الجنوب أفريقية كاستر سيمينيا الحائزة على ذهبية 800 م في أولمبيادي لندن (2012) وريو دي جانيرو (2016) أفضل توقيت للسباق هذا الموسم، بعدما قطعت المسافة بزمن دقيقة و56 ثانية و61 في المئة من الثانية.

وحلت سيمينيا التي أثارت جدلاً كبيراً حول بنيتها الجسدية القريبة إلى الرجال بعد فوزها بالذهبية في لندن، أمام الكينيتين مرغاريت وامبوي (1,57,03 ث) وأونيس سوم (1,58,76 ث).

واكتفت الأثيوبية جنزيبي ديبابا حاملة الرقم القياسي لسباق 1500 م بالمركز الخامس، وجاءت المغربية مليكة عكاوي في المركز السابع بزمن 2,01,13 دقيقة.

واخفقت العداءة التونسية حبيبة الغريبي مرة جديدة بعد فشلها في ريو بالمحافظة على ذهبية لندن 2012 الأولمبية، بتحقيق رقم لافت في سباق 3 ألاف موانع حيث حلت في المركز التاسع بزمن 9 دقائق و27 ثانية و97 جزءاً في المئة من الثانية، بفارق كبير عن البحرينية روث جيبيت الثالثة (9,01,99 د).

وجددت بطلة أولمبياد ريو في مسابقة القفز بالزانة اليونانية إيكاتريني ستيفانيدي تفوقها على الأميركية ساندي موريس والكوبية ياريسلي سيلفا.

وارتفعت ستيفاندي بزانتها إلى علو 4 أمتار و80 سنتيمترا، بفارق 5 سنتيمرات عن موريس و15 سنتيمرتا عن سيلفا.