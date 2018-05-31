الدوري الماسي: بايكر يتفوق على كولمان وتألق القطري سامبا

وبعد خمسة أيام على نيله المركز الأول في لقاء يوجين أمام كولمان، خرج بايكر من الملعب الأولمبي منتصرا مجددا بتسجيله 9,93 ثانية، فيما اكتفى مواطنه، الحائز هذا الشتاء على لقب بطل العالم داخل قاعة والرقم القياسي العالمي في سباق 60 م، بالمركز الرابع.



ونال الفرنسي جيمي فيكو المركز الثاني بـ10,02 ثانية، متقدما على الإيطالي فيليبو تورتو الذي حل ثالثا (10,04 ث).

وأكد القطري عبد الرحمن سامبا أنه "السيد" الجديد لسباق 400 م حواجز بتسجيله أفضل توقيت لهذا العام بعدما حقق 47,48 ثانية، مسجلا في طريقه رقما قياسيا آسيويا.

وسبق لسامبا، الذي لم يتجاوز الثانية والعشرين من عمره، أن حقق أسرع توقيت لهذا العام في لقاء بلاده في الدوحة التي احتضنت الجولة الأولى من الدوري الماضي في 4 أيار/مايو، محققا في حينها 47,57 ثانية.

وتفوق سامبا في روما على حامل اللقب العالمي النروجي كارستن فارهولم الذي حل ثانيا برقم قياسي شخصي(47,82 ث)، فيما اكتفى بطل أولمبياد ريو 2016 الأميركي كيرون كليمنت بالمركز السادس.

وفي سباق 3000 م موانع، عجز الفرنسي محي الدين مخيسي، صاحب الفضية في أولمبيادي بكين 2008 ولندن 2012 وبرونزية ريو 2016، عن تحقيق أفضل من المركز الخامس في اول مشاركة له لهذا الموسم في هذا السباق.

ونال البطل الأولمبي والعالمي الكيني كونسيسلوس كيبروتو المركز الأول، ليستعيد اعتباره من مواطنه بنجامين كيغن الفائز بلقاء يوجين، مسجلا في طريقه أفضل توقيت لهذا العام بـ8 دقائق و8,40 ثانية.



الفوز الـ40 لبيركوفيتش



وعند السيدات، كانت البطلة العالمية والأولمبية في رمي القرص الكرواتية ساندرا بيركوفيتش نجمة لقاء روما بعد توجت بطلة في العاصمة الايطالية للمرة الثالثة، رافعة رصيدها إلى 40 فوزا في الدوري الماسي.

وسجلت بيركوفيتش رقما قياسيا للقاء روما بتحقيقها 68,93 م، ورغم أنه كان أقل من أفضل رمية لها للموسم (71,38 م)، إلا أنه كان كافيا للفوز أمام الكوبيتين يايمي بيريز (66,62 م) ودينيا كاباييرو (63,48 م).

وستحاول بركوفيتش الفوز بلقب رمي المطرقة في الدوري الماسي للعام السابع تواليا.

وبعد فوزها في لقائي الدوحة وشنغهاي، سقطت البطلة الأولمبية الأميركية بريانا ماكنيل في سباق 100 م حواجز، وأنهته في المركز أخيرة بين 9 عداءات، فيما ذهب الفوز لصالح مواطنتها شاكيرا نيلفيس بعد أن حلت ثالثة في الدوحة وثانية في شنغهاي.

وسجلت نيلفيس 12,76 ث، متقدمة على الجامايكية دانيال وليامز التي حلت ثانية (12,82 ث).

وفي أبرز النتائج الأخرى، فاز الكيني تيموثي شيرويوت بسباق 1500 م أمام مواطنه الايجاه موتوني مانانغوي، فيما جاء الإثيوبي سامويل تيفيرا ثالثا.

وحقق بطل العالم في مسابقة القفز بالزانة الأميركي سام كندريكس فوزه الثاني على التوالي، مسجلا أفضل قفزة لهذا الموسم (5,84 م)، على غرار مواطنته جورغان مولين التي سجلت أفضل زمن لهذا العام في سباق 400 م حواجز (53,97 ث)، حارمة الجامايكية جانييف راسل من نيل لقبها الثالث في روما والثاني على التوالي هذا الموسم والاكتفاء بالوصافة (54,08 م).