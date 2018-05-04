الدوري الماسي- الدوحة: برشم يحلق فوق 2.40م وسيمينيا لا تقهر

وحسم برشم بطل العالم وصاحب ثاني أفضل رقم في تاريخ مسابقة الوثب العالي (2.43 م) خلف الكوبي خافيير سوتومايور (2.45 م)، المركز الأول الجمعة أمام مشجعيه بقفزه 2.40 م، وهو أفضل رقم هذا العام.

واستعاد برشم سيطرته على المسابقة بعدما كان حل وصيفا في بطولة العالم داخل قاعة في مدينة برمنغهام الانكليزية قبل شهرين عندما اكتفى بـ 2.33 م خلف الروسي دانيل ليسنكو (2.36 م).

من جهتها، سجلت سيمينيا افضل توقيت في سباق 1500 م هذا الموسم بقطعها المسافة بزمن 3.59:92 دقائق.

ولم تبد البطلة الاولمبية مرتين في سباق 800 م والتي حققت الثنائية (800 م و1500 م) في دورة العاب الكومنولث، متأثرة بالقرار الاخير للاتحاد الدولي لألعاب القوى بشأن الرياضيات اللواتي يعانين من افراط في افراز الاندروجين والذي يفرض اعتبارا من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تحديد المستوى الأقصى لمعدل هرمون التستوستيرون الذكوري عند عداءات المسافات المتوسطة من 400 م الى الميل.

وانتظرت سيمينيا اللفة الاخيرة لاستعراض قويتها وحسم المركز الاول بسهولة محققة أفضل توقيت هذا العام ومحطمة الرقم القياسي الجنوب افريقي للمسافة.

ولدى سؤالها عقب السباق عن القانون الجديد للاتحاد الدولي لألعاب القوى، قالت سيمينيا مقاطعة "لا أتحدث عن التفاهات".

وأضافت "الأمر الاكثر أهمية كان هو النزول تحت الحاجز السحري للأربع دقائق. لقد كان سباقا جيدا والأمر الاكثر أهمية كان هو النهاية".

بدورها، سجلت العداءة العاجية ماري-جوزيه تا لو أفضل توقيت في سباق 100 م بقطعها المسافة 10,85 ثوان متقدمة على النيجيرية بليسينغ اوكاغباري-ايغوتيغيونور (10,90 ث) والبطلة الاولمبية مرتين الجامايكية ايلين تومسون (10,93 ث).