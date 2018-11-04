الأثيوبي ديسيسا يتوج بلقب ماراثون نيويورك

في فئة الرجال، زاد ديسيسا الذي كان ضمن الثلاثة الأوائل في 2014 و2015 و2017، سرعته في نهاية السباق ليحرز المركز الأول هذه المرة بزمن ساعتين و5 دقائق و59 ثانية.

وقاوم ديسيسا (28 عاماً)، بطل ماراتون بوسطن مرتين، في الأمتار الأخيرة رد فعل مواطنه شورا كيتاتا الذي حاول انتزاع الفرحة منه قبل أن يكتفي بالوصول ثانياً إلى خط النهاية في سنترال بارك بزمن 2.06:01 ساعة.

بدوره، اكتفى بطل العام الماضي الكيني جوفري كاموارور الذي لم يهزم حتى الآن هذا الموسم، بالمركز الثالث (2.06:26 س)، وحل أمام الأثيوبي تاميرات تولا (2.08:30 س).

ولدى السيدات، وصلت كيتاني إلى نهاية السابق دون أي مزاحمة لتحرز لقبها الرابع في آخر خمس سنوات بعد 2014 و2015 و2016.

وقطعت بطلة ماراثون بوسطن ثلاث مرات مسافة 42,195 كلم بزمن ساعتين و22 دقيقة و48 ثانية، وتقدمت على مواطنتها فيفيان تشيريوت (2.26:02 س)، بطلة سباق 5 آلاف م في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وماراثون لندن في نيسان/أبريل الماضي.

وعلى غرار منافسات الرجال، حلت بطلة 2017 الأميركية شالان فلاناغان في المركز الثالث بزمن 2.26:22 ساعة.



