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الدوري الإنكليزي الممتاز
ألعاب القوى

إيقاف مؤقت للعداء الكيني بيت

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أعلنت وحدة النزاهة في رياضة ألعاب القوى الخميس أنها أوقفت العداء الكيني كيبييغون بيت، صاحب برونزية سباق 800 م في بطولة العالم 2017 في لندن، لأنه تجنب أو رفض إعطاء عينات في إطار مكافحة المنشطات.

AFP

وأوضحت اللجنة في حسابها على تويتر "بسبب مخالفته للمادة 3.2 من قوانين مكافحة المنشطات، أوقف عداء المسافات المتوسطة الكيني مؤقتا عن المشاركة في جميع المنافسات".

وفي مونديال لندن 2017، حل بيت ثالثا في السباق الذي أحرز ذهبيته الفرنسي بيار-أمبرواز بوس، فيما كانت الفضية من نصيب البولندي آدم كشتشوت.

وكانت وحدة النزاهة أوقفت في تموز/يوليو بشكل مؤقت أيضا عداءي الماراتون الكيني صامويل كالالي والإثيوبية لوسي كابوو للأسباب ذاتها.

وأنشئت وحدة النزاهة في ألعاب القوى، وهي عبارة عن هيئة مستقلة مكلفة بمسائل النزاهة والمنشطات في أم الألعاب، في نيسان/أبريل 2017 على خلفية فضائح المنشطات والفساد التي أصابت ألعاب القوى العالمية.
 

ألعاب القوى كيبييغون بيت
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