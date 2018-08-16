إيقاف مؤقت للعداء الكيني بيت

وأوضحت اللجنة في حسابها على تويتر "بسبب مخالفته للمادة 3.2 من قوانين مكافحة المنشطات، أوقف عداء المسافات المتوسطة الكيني مؤقتا عن المشاركة في جميع المنافسات".

وفي مونديال لندن 2017، حل بيت ثالثا في السباق الذي أحرز ذهبيته الفرنسي بيار-أمبرواز بوس، فيما كانت الفضية من نصيب البولندي آدم كشتشوت.

وكانت وحدة النزاهة أوقفت في تموز/يوليو بشكل مؤقت أيضا عداءي الماراتون الكيني صامويل كالالي والإثيوبية لوسي كابوو للأسباب ذاتها.

وأنشئت وحدة النزاهة في ألعاب القوى، وهي عبارة عن هيئة مستقلة مكلفة بمسائل النزاهة والمنشطات في أم الألعاب، في نيسان/أبريل 2017 على خلفية فضائح المنشطات والفساد التي أصابت ألعاب القوى العالمية.

