إيقاف رامي الرمح المصري إيهاب عبد الرحمن عامين

أعلن رامي الرمح المصري ايهاب عبد الرحمن، حامل أول ميدالية مصرية في بطولة العالم لألعاب القوى، تبلغه قراراً من الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات بوقفه عامين بسبب تعاطي مادة التستوسترون، مؤكداً أنه سيستأنف الإجراء.

وقال عبد الرحمن في بيان على صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي ليل الاثنين "بعد أكثر من سته أشهر من الانتظار تلقيت إخطار من المنظمة المصرية لمكافحه اللاعبين (المنشطات) يفيد بوقفي لمدة عامين بداعي تعاطي هرمون التستستيرون".

أضاف "على عكس المتوقع لم أفاجأ بهذا الحكم على الإطلاق ولكنني من أول يوم على يقين بأن حقي لن يأتي من أناس لا يمثلون إلا أنفسهم وبالتالي لن يكون للحقيقة عنوان بين أيديهم"، مؤكداً أنه "بطبيعة الحال سأتقدم باستئناف في المحكمة الرياضية الدولية في غضون أسبوع من صدور حيثيات هذا القرار ضد المنظمة المصرية والمعمل الذي قام بتحليل العينة".

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية استبعدت في تموز/يوليو 2016 عبد الرحمن عن المشاركة في منافسات دورة الالعاب الاولمبية الصيفية في ريو دي جانيرو لثبوت تناوله مواد محظورة، وذلك بعد تحليل عينة أولى في مختبر برشلونة الإسباني بناء على طلب الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا).

وطلبت الوكالة إيقاف عبد الرحمن بعدما تبين ان العينة ايجابية.

ورفض العداء في حينه الطلب الذي تقدم به الاتحاد الدولي لألعاب القوى لنظيره المصري، والقاضي بحضور عبد الرحمن الى اسبانيا لحضور تحليل العينة الثانية، طالباً إجراء تحليل عينة جديدة.

واعتبرت اللجنة الاولمبية المصرية هذا الشرط "نوعا من المماطلة" من قبل اللاعب للتهرب من حضور إجراءات تحليل العينة الثانية، وبناء عليه تقرر استبعاده من المشاركة في الأولمبياد البرازيلي.

وقال عبد الرحمن في بيانه المنشور ليل الاثنين "لم ولن أتعاطى المنشطات عن قصد أو دون قصد طوال مسيرتي الرياضية وتاريخي يشهد بذلك"، مضيفاً "لدينا الكثير من الأسئلة للمنظمة المصرية ستوضح الكثير من الحقائق، وعلى المنظمة المصرية الإجابة عليها امام المحكمة الرياضية الدولية".

وكان عبد الرحمن (27 عاما) دون اسمه في تاريخ إلعاب القوى المصرية، عندما أحرز اول ميدالية لها في بطولة العالم، وكانت فضية المسابقة في بطولة بكين 2015، بعد تحقيقه رقم 88,99 م.

وكان عبد الرحمن توج في 2010 بطلاً لأفريقيا للمرة الاولى، متخطيا حاجز الثمانين مترا كذلك للمرة الأولى.