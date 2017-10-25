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الدوري الإنكليزي الممتاز
ألعاب القوى
Reuters

إيقاف إلياس فيفا بطل أوروبا في سباق 5 آلاف م على خلفية تحقيق بقضية منشطات

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أعلنت المحكمة العليا في كاتالونيا الأربعاء إيقاف العداء الإسباني المغربي الأصل إلياس فيفا، بطل أوروبا في سباق 5 آلاف م، في برشلونة في إطار تحقيقات مرتبطة بالفساد.

وألقي القبض على فيفا (28 عاما) المولود في المغرب والذي يمثل إسبانيا في المسابقات الدولية منذ عام 2015، في منزله في منطقة سانتا كولوما دي غرامينيت في ضواحي العاصمة الكاتالونية.

ويأتي إيقاف العداء ضمن سلسلة من الإيقافات في إطار عمليات تعتبر بمثابة "جرائم بحق الصحة العامة واللجوء إلى العقاقير التي تشكل خطرا كبيرا على الصحة"، بحسب بيان المحكمة.

وكان فيفا استغل غياب العداء البريطاني مو فرح في بطولة أوروبا 2016 في أمستردام، ليحرز ذهبية سباق 5 آلاف م.

ووصل فيفا إلى إسبانيا قبل 11 عاما كمهاجر اختبأ في شاحنة، وتحول إلى عداء بارز توّج مسيرته بذهبية البطولة الأوروبية.
 

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