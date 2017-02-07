ألعاب القوى - تجميد طلبات تغيير الجنسية

وجاء قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى لمجابهة ظاهرة انتشار تغيير الجنسية في الرياضة العالمية، والتي تكون في الكثير من الحالات ناشئة عن دوافع اقتصادية بحتة.

وكشف البريطاني سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى أن العديد من الرياضيين في السنوات الأخيرة، وخاصة الأفارقة، قاموا بتقديم طلبات للاتحاد لتمثيل اتحادات مختلفة مقابل المال، بدون أن تكون لهم صلة مع الدولة الجديدة.

وقال كو: "لقد تحدثت مع الكثير من الاتحادات، التي تتلقى دورياً قوائم لرياضيين يغيرون جنسياتهم فقط مقابل المال، هذا النظام لا يمكن قبوله".

وأضاف: "رياضة ألعاب القوى تعتمد في المنافسات رفيعة المستوى على مشاركة الفرق الوطنية، وهو الأمر، الذي يتعرض للانتهاك في هذه الحالات".